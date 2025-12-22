Нервный срыв и амбиции. Галлямов снял с себя медаль во время круга почета на ЧР

Галлямов снял с себя серебряную медаль на ЧР и намекнул на завершение карьеры

Упустивший золото в парном катании фигурист Александр Галлямов снял с себя серебряную медаль во время круга почета на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Среди побед Галлямова и Анастасии Мишиной — золото чемпионата мира и Европы. Кроме того, фигурист является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года. Они фактически не знали поражений и внутри страны.

На чемпионате России одна ошибка Мишиной стоила им золота. Пара завоевала серебро с 223,63 баллами, уступив Дмитрию Козловскому и Александре Бойковой, которые получили 224,29 балла.

Во время церемонии награждения Галлямов не завершил круг почета, положил медаль в задний карман брюк и покинул лед вместе с Мишиной. Фигурист также отказалась давать комментарии журналистам на пресс-конференции.

Позже в Telegram-канале Галлямов назвал абсурдов произошедшее на турнире и допустил, что может завершить карьеру.

До этого Галлямов унизил журналистку, позвонившую ему после произвольной программы на чемпионате России. Спортсмен назвал девушку больной на голову, за что его позже осудил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.