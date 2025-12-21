«Мозги где забыла?» Фигурист Галлямов унизил журналистку из-за звонка

Фигурист Александр Галлямов назвал больной на всю голову журналистку за звонок ранним утром. О ситуации он рассказал в Telegram-канале .

Спортсмен возмутился, что ему позвонили после произвольной программы на чемпионате России. Он назвал такой поступок сотрудницы СМИ подлостью и не исключил публикацию номера девушки в Сети.

«Звонок ранним утром, а мозги где забыла? Звонит после произволки, когда хотел выспаться. Ну, это подло, я считаю. Сегодня еще и показательные. Просто на всю голову больная», — заявил Галлямов.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал Галлямова за его поведение.

«В вашем возрасте можно научиться пользоваться мобильным телефоном, ставить режим „не беспокоить“ и отключать звук. Кто дал право разговаривать с журналистами подобным тоном? Надеемся, что осознаете, как сильно неправы», — сказал он.

Издание «78.ru», чей сотрудник связался с фигуристом, заявило о недопустимости такого поведения спортсмена.

«Мы позвонили Александру в 09:54, за несколько минут до первого выпуска новостей. Чтобы уточнить, не взломали ли его аккаунт, и попросили прокомментировать публикацию. В ответ получили агрессивную реакцию не только по телефону, но и в публичном поле», — отметили в СМИ.

В издании напомнили, что публикация телефонного номера журналистки может грозить уголовной ответственностью, за разглашение таких данных предусмотрена статья.

В субботу Галлямов в паре с Анастасией Мишиной завоевал серебряную медаль на чемпионате России в Петербурге, проиграв дуэту Дмитрия Козловского и Александры Бойковой.

Ранее Галлямов уже выражал недовольство СМИ после сообщений о его травме во время проката на Байкале.