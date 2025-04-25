«Неожиданный сюрприз». Трусова показала свою реакцию на беременность

Фигуристка Трусова показала видео со своей реакцией на беременность

Фигуристка Александра Трусова показала своим подписчикам ролик с первой реакцией на положительный тест на беременность. Спортсменка опубликовала видео в Instagram*.

На кадрах Трусова держала в руках тест на беременность, на котором к концу видео появились две полоски.

«Неожиданный, но очень долгожданный сюрприз», — написала она.

Впервые о своей беременности Александра Игнатова (Трусова) публично сообщила во время турнира шоу-программ «Русский вызов». В конце совместного номера с мужем Макаром 20-летняя фигуристка сняла пиджак и показала округлившийся живот. Позже будущие родители провели гендер-пати и сообщили, что у них должен родиться мальчик.

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