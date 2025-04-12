Немецкий пловец Мертенс побил в Стокгольме мировой рекорд

На турнире Swim Open в Стокгольме побит мировой рекорд в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем. Немецкий пловец Лукас Мертенс преодолел ее менее чем за три минуты 40 секунд, сообщил Swimming World .

Предыдущий минимум оставался неизменным с 2009 года, когда немец Пауль Бидерман на чемпионате мира проплыл 400 метров за три минуты 40,07 секунды. Мертенсу тогда исполнилось семь лет.

К заплыву в Стокгольме его личный рекорд составлял три минуты 40,33 секунды с прошлогоднего чемпионата Германии. Мертенс обошел соотечественника, показав результат в три минуты 39,96 секунды.

Новый рекордсмен родом из Магдебурга, ему 23 года. В 2024 году он стал олимпийским чемпионом на дистанции 400 метров вольным стилем, а за два года до этого занял первое место на чемпионате Европы.

Ранее спортивную карьеру завершил российский пловец, двукратный чемпион мира Антон Чупков. В 2019 году он тоже установил мировой рекорд.