Российский пловец Антон Чупков сообщил о завершении спортивной карьеры

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков сообщил о завершении спортивной карьеры. По его словам, он уже знает, чем хочет заниматься в будущем, написал «Матч ТВ» .

Спортсмен добавил, что гордится своими результатами.

«Стремлюсь уже к другому. Тема большого профессионального спорта уже ушла, я перелистнул эту страницу. Безо всяких угрызений совести», — процитировал RT Чупкова.

Антон Чупков становился бронзовым призером Олимпиады и двукратным чемпионом мира и Европы. В 2019 году ему удалось установить мировой рекорд.