Российский пловец Антон Чупков сообщил о завершении спортивной карьеры
Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков сообщил о завершении спортивной карьеры. По его словам, он уже знает, чем хочет заниматься в будущем, написал «Матч ТВ».
Спортсмен добавил, что гордится своими результатами.
«Стремлюсь уже к другому. Тема большого профессионального спорта уже ушла, я перелистнул эту страницу. Безо всяких угрызений совести», — процитировал RT Чупкова.
Антон Чупков становился бронзовым призером Олимпиады и двукратным чемпионом мира и Европы. В 2019 году ему удалось установить мировой рекорд.
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