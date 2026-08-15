Немецкий пловец Либман установил мировой рекорд в Париже

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже немецкий пловец Йоханнес Либман установил мировой рекорд на дистанции 1500 метров вольным стилем. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Спортсмен уже получил золотую медаль на дистанции 800 метров. Победа на дистанции 1500 метров принесла ему чемпионский титул и мировой рекорд. Либман быстро вырвался вперед и финишировал в результатом 14 минут 26,79 секунды. Предыдущий рекорд составлял 14 минут 30,67 секунды, его поставил американец Бобби Финк на Олимпиаде-2024 в Париже.

Либман финишировал значительно раньше занявшего второе место Залана Саркани из Венгрии с результатом 14 минут 39,45 секунды. Его соотечественнику Оливеру Клемету досталось третье место, он показал 14 минут 40,64 секунды.

Ранее российская спортсменка Евгения Чикунова поставила новый рекорд ЧЕ по водным видам спорта. Она проплыла 200 метров брассом чуть более, чем за две минуты.