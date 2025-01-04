«Нельзя судьбу ломать». Тарпищев высказался о нейтральном статусе российских спортсменов

Возвращение российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе — это палка о двух концах. Такое мнение высказал в интервью Kp.ru президент Федерации тенниса России и член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.

Он отметил, что спортсмены всю жизнь посвятили этому делу, и Россия может потерять поколение таких людей. Тарпищев напомнил, что есть много атлетов, которые на деле доказали, что они патриоты России. На одном из матчей теннисиста Даниила Медведева, который играл в нейтральном статусе, комментатор крупной зарубежной телекомпании 66 раз произнес слово «Россия», добавил президент федерации.

«Отстаивать свой флаг и гимн, безусловно, надо. Но эти решения зависят не от спортсменов. Нельзя им судьбу ломать!» — заключил Тарпищев.

Нейтральный статус не должен стать препятствием для участия россиян в Олимпиаде-2026, считает олимпийская чемпионка по фигурному катанию на льду Наталья Бестемьянова.