Бестемьянова призвала фигуристов ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию на льду Наталья Бестемьянова выразила мнение, что российским спортсменам необходимо участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Турине, даже если они будут выступать в нейтральном статусе. Об этом она сообщила NEWS.ru .

Собеседница подчеркнула, что пропускать столь значимое событие не стоит. Бестемьянова также добавила, что сама бы отправилась на Олимпиаду, если бы оказалась на месте спортсменов.

«Конечно, очень грустно, что в нейтральном статусе. В любом случае надо быть на Олимпиаде», — сказала она в беседе с изданием.

Ранее СМИ писали, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.