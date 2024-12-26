Бестемьянова призвала фигуристов ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию на льду Наталья Бестемьянова выразила мнение, что российским спортсменам необходимо участвовать в Олимпийских играх 2026 года в Турине, даже если они будут выступать в нейтральном статусе. Об этом она сообщила NEWS.ru.
Собеседница подчеркнула, что пропускать столь значимое событие не стоит. Бестемьянова также добавила, что сама бы отправилась на Олимпиаду, если бы оказалась на месте спортсменов.
«Конечно, очень грустно, что в нейтральном статусе. В любом случае надо быть на Олимпиаде», — сказала она в беседе с изданием.
Ранее СМИ писали, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.