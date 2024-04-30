Неизвестные украли ноутбук с закрытой информацией об Олимпиаде в Париже | 360°

Спорт 30 апреля 2024, 17:11 Неизвестные украли ноутбук с закрытой информацией об Олимпиаде в Париже Europe 1: во Франции украли ноутбук с закрытой информацией об Олимпиаде Unsplash

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У координатора логистики Олимпийских игр 2024 года украли ноутбук с конфиденциальными данными об организации соревнований. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Похищение произошло на стадионе «Пьер-Маруа» в Лилле. Сумка с ноутбуком и служебным удостоверением находилась в личном авто координатора. На компьютере хранились сведения об организации безопасности в олимпийской деревне. Она разместится в коммуне Вильнев-д’Аск.

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Координатор заверила, что ее пропуск не открывает двери, а информация хранилась на сервере. Сразу после кражи компьютера доступ к данным с устройства заблокировали.

Несколько дней назад Греция передала Олимпийский огонь организаторам Игр в Париже. За церемонией наблюдали тысячи болельщиков и туристов, которые сидели на трибунах мраморного стадиона «Панатинаикос».