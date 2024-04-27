Греция передала олимпийский огонь организаторам Игр в Париже | 360°

Мир 27 апреля 2024, 00:03 Греция передала олимпийский огонь организаторам Игр в Париже Reuters: Греция вручила олимпийский огонь организаторам Игр в Париже РИА «Новости»

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Греция передала Олимпийский огонь летних Игр 2024 года организаторам Олимпиады в Париже. Об этом сообщило агентство Reuters.

Церемония прошла на афинском стадионе «Панатинаикос». Именно здесь впервые провели современные Олимпийские игры в 1896 году.

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За церемонией наблюдали несколько тысяч болельщиков и туристов, которые сидели на трибунах мраморного стадиона. Президент Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос передал факел главе Парижских игр Тони Эстанге, который вынес его со стадиона.

Пламя будет храниться всю ночь в фонаре у посольства Франции.

Утром в субботу олимпийский огонь отправится во французский порт Марсель, куда он прибудет на борту трехмачтового корабля «Белем» 8 мая. Церемония открытия Олимпиады пройдет в Париже 26 июля, а сами игры продлятся до 11 августа.

Ранее тренер по плаванию Ирина Вятчанина одобрила решение российской спортсменки Юлии Ефимовой выступить на Олимпиаде в Париже.