Греция передала олимпийский огонь организаторам Игр в Париже | 360°

27 апреля 2024, 00:03
Греция передала олимпийский огонь организаторам Игр в Париже
Reuters: Греция вручила олимпийский огонь организаторам Игр в Париже
Греция передала Олимпийский огонь летних Игр 2024 года организаторам Олимпиады в Париже. Об этом сообщило агентство Reuters.
Церемония прошла на афинском стадионе «Панатинаикос». Именно здесь впервые провели современные Олимпийские игры в 1896 году.
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За церемонией наблюдали несколько тысяч болельщиков и туристов, которые сидели на трибунах мраморного стадиона. Президент Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос передал факел главе Парижских игр Тони Эстанге, который вынес его со стадиона.
Пламя будет храниться всю ночь в фонаре у посольства Франции.
Утром в субботу олимпийский огонь отправится во французский порт Марсель, куда он прибудет на борту трехмачтового корабля «Белем» 8 мая. Церемония открытия Олимпиады пройдет в Париже 26 июля, а сами игры продлятся до 11 августа.
Ранее тренер по плаванию Ирина Вятчанина одобрила решение российской спортсменки Юлии Ефимовой выступить на Олимпиаде в Париже.
Греция
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