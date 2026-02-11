«Негодяй». Министр спорта жестко прошелся по главе IIHF

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф является редким негодяем. Такую характеристику ему в эфире шоу «Центральный канал» дал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«IIHF возглавляет француз Люк Тардиф. Негодяй редкий. Потому что место России на Олимпиаде в Милане получила сборная Франции», — заявил он.

Дегтярев охарактеризовал IIHF как сложную федерацию и добавил, что передача Франции места на Олимпиаде намекает на вероятный конфликт интересов из-за гражданства Тардифа.

Министр спрогнозировал, что через год сборная России вернется на мировые турниры. Глава Минспорта заверил, что ведомство продолжит судиться с IIHF.

IIHF весной 2022 года отстранила сборные России от участия в соревнованиях под своей эгидой. Национальные команды не принимают участия в Олимпиаде-2026, на которую игроки клубов Национальной хоккейной лиги приехали впервые за 12 лет.