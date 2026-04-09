Нечего было праздновать: за что футболистов «Спартака» забросали бутылками

Футболист Дркушич: «Спартак» не должен был праздновать перед фанатами «Зенита»

Потасовка между футболистами «Спартака» и «Зенита» после матча Кубка России возникла из-за того, что несколько игроков московской команды пошли праздновать победу к трибуне петербуржцев. Об этом заявил словенский защитник сине-бело-голубых Ваня Дркушич, его слова привел ТАСС .

Болельщики «Зенита» остались недовольны и забросали спортсменов бутылками.

«Все понимали, что эта игра была важной для нас и для них, но все равно они не должны праздновать перед нашими болельщиками», — отметил футболист.

По его словам, после вылета из Кубка подопечные Сергея Семака смогут распределить силы на финальную часть сезона и побороться за чемпионский титул.

Основное время матча закончилось вничью, а в серии послематчевых пенальти со счетом 7:6 победили спартаковцы. Теперь красно-белым предстоит матч за выход в финал против ЦСКА.

Ранее в Бухаресте на 81-м году жизни умер бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу.