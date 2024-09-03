«Неблагодарная». Рудковская прокомментировала судебную тяжбу с фигуристкой Парсеговой

Рудковская: академия судилась не с Ариной, а с ее неблагодарной матерью

Продюсер и совладелец академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская назвала мать спортсменки Арины Парсеговой неблагодарной. Так она в Telegram-канале прокомментировала решение суда по делу против 12-летней фигуристки.

«Академия „Ангелы Плющенко“ судилась не с девочкой 12 лет, а с ее <…> и неблагодарной мамой. Ничего не мешало Арине заниматься в частной академии по льготному абонементу. Тогда бы не пришлось ничего отдавать», — заявила Рудковская.

Мать Арины Парсеговой хотела бесплатный абонемент, много подкаток и дополнительных занятий, отметила продюсер. Также она требовала проживание на территории академии, платья за 100 тысяч и лучшие программы, а потом ушла, не поблагодарив академию.

Суд Москвы удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» к фигуристке Арине Парсеговой. Спортсменке придется выплатить 1 800 195 рублей в пользу академии и еще 100 тысяч рублей в качестве штрафа.