Не уверена насчет игуан. Пьяная телеведущая стала мемом после репортажа с Олимпиады
Австралийская ведущая Даника Мэйсон появилась в эфире в нетрезвом виде
Австралийская спортивная ведущая Даника Мэйсон оказалась в центре обсуждений после выхода в прямой эфир телеканала Nine во время освещения Олимпиады в Италии. Зрители обратили внимание на ее замедленную речь и предположили, что журналистка могла быть пьяной.
«Цена на кофе здесь вполне нормальная, нам скорее придется привыкать к ценам на кофе в Америке. Не уверена насчет игуан, к чему это?» — сказала она.
Фрагмент трансляции набрал популярность в соцсетях. Одни пользователи раскритиковали ведущую за непрофессионализм, другие признались, что ее выступление показалось им искренним и забавным.
Позднее Мэйсон извинилась за случившееся. Она признала, что ей не следовало употреблять алкоголь перед эфиром, взяла ответственность на себя, и отметила, что такое поведение не соответствует ее профессиональным стандартам.
Зимняя Олимпиада проходит в Италии с 6 по 22 февраля. Россияне выступают в нейтральном статусе.