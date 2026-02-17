Какая такая Олимпиада? Почему россияне не заметили старта зимних Игр в Милане

Россияне с изумлением узнали, что в Милане давно открылась и скоро закрывается зимняя Олимпиада. Открытие после парижского конфуза никто, кажется, не смотрел. За соревнованиями почти не следят. Спортивная изоляция России показала, что не так и важны были нам эти мероприятия. Может, незачем туда возвращаться? Вместо большого помпезного спорта для элиты будем развивать малый и для всех?

Прочитала интересную новость: на Олимпиаде-2026 японская пара фигуристов побила мировой рекорд россиян Мишиной и Галлямова. Японцы Рику Миура и Рюити Кихара набрали 158,13 балла за произвольную программу и стали мировыми лидерами. Не знаю, много ли они набрали бы при участии наших спортсменов. Тенденция в мировом спорте такова, что год за годом программы фигуристов усложняются, вводят новые элементы, набирают все больше баллов. В целом с отстранением главных российских спортсменов темп роста оценок в этом виде спорта замедлился, прогресс небольшой, потому что традиционно усложнением элементов занималась Россия, отчего у меня даже к нашим фигуристам появились претензии: парное и одиночное катание превратилось в атлетические экзерсисы на льду — ни грации, ни эстетики. Ну да ладно, теперь японцы крутят тройные кульбиты через голову. Пускай!

Фото: Японцы Рику Миура и Рюити Кихара. Darryl Dyck/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В этой истории с их рекордами удивило, что я вообще ничего не знаю об Олимпиаде 2026 года, тем более о фигурном катании, за которым раньше следила. Абсолютно мимо проходят эти соревнования. Я даже не знаю, кто там еще, кроме японцев-рекордсменов, соревнуется. Раньше первую десятку «парников» и в мужском катании знала наизусть, а сейчас мне это зачем?

Фото: Peter Kneffel/dpa / www.globallookpress.com

Надо сказать, что я и об открытии самих Игр не знала. Не знала, когда, где пройдут, кто будет участвовать. Открытие Олимпиады застало меня врасплох, фото я увидела в случайном канале в телеграме. Удивилась сразу всему: что Олимпиада, что в Милане, что так скромно проходит. Посмотрела фото и пару фрагментов. Вот вам, что называется, крест, церемонию не видела и не интересовалась. После церемонии в Париже смотреть было даже и страшно! Те Игры ради любопытства смотрела: например, когда в Сене заплыв был. Стало интересно, все ли доплывут. Про кровати фанерные читала. Вообще, после парижской Олимпиады осталось впечатление, что в Европе отныне мероприятия проводят бедненько. Ладно бы бедненько, но чистенько, однако с чистотой там были проблемы. Я, надо сказать, сама против транжирства. Вообще не считаю, что в большой спорт надо такие средства вкладывать. Но почти аскетичная Олимпиада во Франции вызвала недоумение: уж лучше никак, наверное, чем так? С клопами и крысами.

Фото: Huang Wei/XinHua / www.globallookpress.com

Короче, итальянскую даже не смотрела. Отдельные фрагменты с Олимпиады прорывались через телевизор. Видела, что у кого-то сломалась медаль. У другого спортсмена она якобы облезла. Все не слава богу! Поняла вдруг спокойно, что это не наш праздник. И никаких расстроенных чувств нет. Как и с Евровидением. Помните? Нас не позвали и такое без нас провели! Последующие Евровидения проходили мимо России без следа, не все и знали о конкурсе. А когда смотрели оттуда ролики, делалось неловко за соседей и радостно за себя. Это уже не наши бараны и не наша проблема.

С Олимпиадой что-то подобное. Конечно, грустно, что многих российских спортсменов развернули, что целые поколения олимпийцев пролетают мимо главных в их жизни соревнований. Но мне как гражданину ущерба нет. Я даже вижу в данном раскладе некоторую выгоду. К примеру, страна экономит огромные средства, которые раньше вливала в медиаподдержку большого спорта и которыми буквально заваливала популярных спортсменов.

Помните, как дарили за первые места иномарки? Деньги грандиозные вручали? Какие фантастические команды поддержки направляли на Олимпиаду, какие там русские дома строили, как за свой счет иностранцев кормили-поили? Что это нам дало? Ну, с шиком появлялись в Европе с 90-х, порой на последнее закармливали в своих олимпийских деревнях иностранцев икрой. И что, это нам помогло? Где те якобы лояльные к России поколения, выросшие на олимпийской дружбе и русских закусках? Все впустую.

Фото: Президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге и супруги фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская (слева направо на первом плане) в «Русском доме», 2010 год / РИА «Новости»

Может, был от тех вливаний внутренний эффект? Раньше среди апологетов трат на большой спорт было популярно мнение, будто огромными деньгами и раздуванием медийности спортсменов Россия способствует продвижению спорта в массы. Предполагали, что увидевшие суперборцов или легендарных хоккеистов мальчики пойдут на борьбу или в хоккей, а девочки, насмотревшись на гимнасток с фигуристками, направятся в соответствующие секции. Спортсмены станут иконами стиля, примером целеустремленности, люди выберут спорт и ЗОЖ, а не лень и переедание.

Фото: Jasper Jacobs/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Это в теории, а на практике попробуйте ребенка устроить в секцию хоккея, фигурного катания или гимнастики. Видели, сколько это стоит? На борьбу, может, еще и попадешь, и то вопросы: во-первых, секций по две на квартал нет, во-вторых, откровенно говоря, зачем нам столько борцов? XXI век, у нас космос, микробиология, биг-дата — какие борцы? Тем более пример есть: в России случился всплеск популярности борцов, во что он вылился? Культ ММА, подпольные бойцовские клубы, которые теперь вынуждена мониторить ФСБ, потому что там цветет ваххабизм и болтаются нелегалы. Почитание олимпийских борцов привело не только к росту ЗОЖ, но еще и к бойцовским клубам на овощебазах.

Фото: IMAGO/Louis Grasse / www.globallookpress.com

К популяризации оздоровительного спорта вливание денег в звездных спортсменов не приводит, ведь детям в массе особенно некуда пойти заниматься в «дорогих» видах спорта. Международный и внешнеполитический эффект от побед России был, как оказалось, слабым: ну побеждали мы всегда в катании, в гимнастике. И что? Где наши фанаты? Помогли они нам?

Надо развивать свой спорт с установкой на пропаганду ЗОЖ, а не пестование новых суперзвезд, так как они на нашей шее совершенно не нужны. В Древней Греции победителю Олимпиады надевали на голову венок и отправляли в чем был — точнее, голым — домой, сняв предварительно мерки для прижизненного памятника. Его счастливый победитель не всегда и видел, потому что второй раз в Афины могли не позвать.

Вот как надо. Со спортсменами мы переборщили. Заметили, какая еще проблема после спортивной изоляции спала? Говорящие спортивные головы.

Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Были ведь такие чемпионы, которые любили высказываться обо всем на свете, а СМИ любили обо всем их спрашивать: про цены на нефть, про Трампа, про кризис в Газе и сезонную уборку хлебов. Какая-нибудь олимпийская чемпионка, которая к 18 годам ни разу в школу не ходила, поскольку училась по урезанной спецпрограмме дома, высказывала обязательно свое ценное мнение, а ее слушали. Не так и мало положительных результатов изоляции, если что. Главный — в том, что мы с вами спустя несколько лет оттеснения от соревнований узнали, что не такое большое место они в нашей жизни и занимали. Нет Евровидения, нет чемпионата мира по футболу — живем спокойно. А отсутствие Олимпиады россияне вовсе не заметили. Такие, значит, пошли олимпиады, раз что с ними, что без них — разницы никакой.