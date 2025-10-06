Не менее перспективно, чем футбол? Что за игру устроили в Подмосковье мигранты

Мигранты в Подмосковье устроили на лошадях матч по кок-бору — игре, в которой нужно затащить в ворота противника тушу козла. Кандидат психологических наук, религиовед Александр Невеев рассказал 360.ru, почему это можно воспринять не только как нечто грязное и кровавое, но и как взаимное культурное обогащение.

«Если отбросить наш менталитет и забыть, что там действительно настоящая шкура козла, то на самом деле как спортивное состязание в плане зрелищности это не менее перспективно, чем тот же самый футбол. Угу. А что эта игра была в Подмосковье — а какая разница, где она проводится?» — заявил он.

По словам собеседника 360.ru, эту игру любят многие тюркские народы, в том числе живущие веками на территории России. Он добавил, что распространение такой культуры могло бы быть интересно как противостояние западным тенденциям.

«То есть, конечно, традиционно в кок-бору играли исключительно в Средней Азии, но мы же живем в таком мире, где культуры взаимопроникают и взаимообогащают. Скажем, в мае все готовят шашлык — это что, по-русски? Нет, это тоже тюркское слово», — добавил он.

Ранее очевидец игры рассказал 360.ru о своих ощущениях от увиденного. По его словам, он будто бы попал в Средневековье.