Очевидец рассказал об игре с тушей козла, устроенной мигрантами в Подмосковье

Жители Раменского городского округа Московской области возмущены игрой, которую приезжие киргизы и таджики устроили с тушей козла накануне. Об этом 360.ru рассказал очевидец.

По словам мужчины, речь идет о кок-бору — традиционном тюркском состязании на лошадях, в котором для победы нужно затащит в ворота тушу козла.

«Посмотреть и поучаствовать пришли около 500 мигрантов. То, что я там увидел, совершенно не соответствует культурному коду жителей московского региона. Сошел с дороги и будто бы попал в Средневековье», — рассказал собеседник 360.ru.

Местный житель отметил, что приезжие заранее готовились к мероприятию и даже выровняли поле с помощью бульдозера. Кроме того, оказалось, что подобные игры проводятся на регулярной основе.

«На мой взгляд, такие мероприятия делают культурный разворот развития России куда-то обратно в Средние века», — заключил очевидец.

На массовые возмущения жителей Раменского отреагировали в местной администрации. Ее представители заявили, что акцию никто не согласовывал, сообщил MSK1.RU.

Власти городского округа направили документы в Следственный комитет, а также вынесли предупреждение арендаторам конюшни, которые организовали игру.