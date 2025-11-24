«Не деньги правят всем»: футболист «Локомотива» отказался переезжать в Саудовскую Аравию

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии, несмотря на обещания баснословных гонораров. Об этом сообщил «Спорт-Экспрессу» его агент Вадим Шпинев.

«Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем», — добавил он.

По словам агента, Батракову предлагали до 120 миллионов долларов в год, что сравнимо с гонорарами Криштиану Роналду.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высоко оценил успехи юного полузащитника. Он отметил, что футболист показывает такую игру не только благодаря индивидуальному мастерству, но и благодаря отличной атмосфере в команде и работе тренерского штаба.