Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов отметил прогресс полузащитника Алексея Батракова после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru» .

Галактионов выразил восхищение игрой полузащитника Алексея Батракова, отметившего себя голом и передачей в последнем матче. Он подчеркнул, что успехи игрока обусловлены не только индивидуальным мастерством, но и усилиями команды, клубной структурой и тренерским штабом.

Галактионов отметил, что атмосфера в команде отличная, и все игроки готовы выложиться на поле. Он подчеркнул, что ему приятно тренировать таких талантливых футболистов, как Батраков, и радоваться их успехам.

В результате матча «Локомотив» одержал крупную победу со счетом 3:0, что укрепило позиции команды в чемпионате.