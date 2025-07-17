Назвавшего россиянина «русской свиньей» бойца Рзаева лишили гражданства

Азербайджанского бойца смешанных единоборств (ММА) Джавида Рзаева, который назвал российского спортсмена «русской свиньей», лишили гражданства России. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka .

Журналисты сообщили, что сотрудник УФСБ, оглашавший спортсмену приговор о лишении российского гражданства, назвал причиной этого решения «совершение действий, негативно влияющих на политическую и социальную стабильность страны».

В разговоре с РБК Рзаев подтвердил эту информацию и добавил, что на данный момент его не депортировали из страны. По решению суда он находится на принудительных работах.

Скандальный инцидент произошел еще в прошлом году. Во время турнира по кулачным боям азербайджанский спортсмен победил россиянина Сергея Приходько, после чего начал ссориться с другим бойцом, Артуром Кулинским. Рзаев назвал его «русской свиньей».

После этого он извинился перед Кулинским, но в июле 2024 года Федерация бокса России заявила о пожизненном отстранении бойца от турниров.