Названо место проведения матча за Суперкубок России

РФС: Суперкубок России по футболу пройдет 12 июля в Казани

Фото: РИА «Новости»

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана. Об этом сообщили на сайте РФС.

Бороться за Суперкубок будут победитель чемпионата страны «Краснодар» и московский ЦСКА. Встреча состоится 12 июля.

Футболисты «Краснодара» второй раз вступят в соревнование за трофей. В прошлом году они проиграли петербургскому «Зениту» со счетом 2:4. Матч состоялся в Волгограде 13 июля.

Ранее стало известно об  отставке главного тренера сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти. С 2009 по 2014 год он работал главным тренером петербургского «Зенита». Тогда команда два раза становилась победителем чемпионата России, а также по одному разу выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

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