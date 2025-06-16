Названо место проведения матча за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана. Об этом сообщили на сайте РФС.

Бороться за Суперкубок будут победитель чемпионата страны «Краснодар» и московский ЦСКА. Встреча состоится 12 июля.

Футболисты «Краснодара» второй раз вступят в соревнование за трофей. В прошлом году они проиграли петербургскому «Зениту» со счетом 2:4. Матч состоялся в Волгограде 13 июля.

Ранее стало известно об отставке главного тренера сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти. С 2009 по 2014 год он работал главным тренером петербургского «Зенита». Тогда команда два раза становилась победителем чемпионата России, а также по одному разу выигрывала Кубок и Суперкубок страны.