Лига чемпионов в сезоне-2024/25 пройдет в новом формате

Главный футбольный клубный турнир Европы — Лига чемпионов УЕФА — в сезоне-2024/25 пройдет в новом формате. Как сообщило РИА «Новости» , изменился гимн, количество матчей и команд.

В Лиге чемпионов больше не будет группового этапа, а число команд увеличилось с 32 до 36. Они будут выступать в одной группе по швейцарской системе.

Команды распределили по четырем корзинам в зависимости от клубных коэффициентов на начало сезона. В предыдущих сезонах в первую корзину обязательно попадали действующие победители топ-5 чемпионатов. Теперь в нее попали только лучшие команды по коэффициентам.

При этом каждый участник Лиги чемпионов проведет по восемь матчей — четыре домашних и четыре гостевых. Раньше они играли с тремя соперниками по два раза.

При жеребьевке Лиги чемпионов, которая состоится 29 августа в 19:00 по московскому времени, будут использовать компьютер. Это позволит сократить время процедуры до 30 минут.

УЕФА также изменил гимн Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных организаций решил вернуться к оркестровой версии, которая в последний раз звучала в финале 2006 года.