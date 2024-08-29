Лига чемпионов в сезоне-2024/25 пройдет в новом формате
Лига чемпионов изменит формат впервые с 1992 года
Главный футбольный клубный турнир Европы — Лига чемпионов УЕФА — в сезоне-2024/25 пройдет в новом формате. Как сообщило РИА «Новости», изменился гимн, количество матчей и команд.
В Лиге чемпионов больше не будет группового этапа, а число команд увеличилось с 32 до 36. Они будут выступать в одной группе по швейцарской системе.
Команды распределили по четырем корзинам в зависимости от клубных коэффициентов на начало сезона. В предыдущих сезонах в первую корзину обязательно попадали действующие победители топ-5 чемпионатов. Теперь в нее попали только лучшие команды по коэффициентам.
При этом каждый участник Лиги чемпионов проведет по восемь матчей — четыре домашних и четыре гостевых. Раньше они играли с тремя соперниками по два раза.
При жеребьевке Лиги чемпионов, которая состоится 29 августа в 19:00 по московскому времени, будут использовать компьютер. Это позволит сократить время процедуры до 30 минут.
УЕФА также изменил гимн Лиги чемпионов. Союз европейских футбольных организаций решил вернуться к оркестровой версии, которая в последний раз звучала в финале 2006 года.