Назван лучший футболист года по версии ФИФА

Лучшим футболистом года по версии ФИФА стал французский нападающий Усман Дембеле

Лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола признали французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле. Об этом сообщил Telegram-канал «Чемпионат» .

«В прошедшем сезоне в составе „ПСЖ“ футболист взял чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов», — уточнили авторы канала.

Кроме того, Дембеле в составе французского гранда дошел до финала клубного чемпионата мира и стал обладателем «Золотого мяча» 2025 года среди мужчин.

Спортсмен завершил сезон 2024/2025 с блестящими показателями — забил 35 мячей и отдал 16 результативных голевых передач. Дембеле участвовал в 53 матчах во всех турнирах.

Церемония вручения премии The Best FIFA Football Awards прошла в Дохе. Победителя определили по итогам голосования главных тренеров и капитанов национальных сборных, болельщиков и представителей СМИ.

В начале декабря президент ФИФА Джанни Инфантино вручил первую премию мира организации президенту США Дональду Трампу.