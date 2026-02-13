Назвал «чебуродами». Комментатор заплатит 10 тысяч за оскорбление казахстанских хоккеистов

Комментатора оштрафовали за слово «чебуроды» в адрес хоккеистов из Казахстана

Суд в Омске оштрафовал комментатора Михаила Гречанина за оскорбление хоккеистов из Казахстана во время детско-юношеского турнира. Об этом сообщили в пресс-службе судов Омской области.

«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Гречанина состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ („Действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, совершенные публично“)», — указали в инстанции.

Комментатору назначили штраф в 10 тысяч рублей.

Ранее телеграм-канал«Mash на спорте» опубликовал запись трансляции детско-юношеского матча между «Сибирью» и «Астаной». Во время выхода казахстанской команды на лед Гречанин в телефонном разговоре нецензурно высказался о спортсменах и назвал их «чебуродами». Родители юных хоккеистов подали жалобу.

После происшествия комментатор извинился и заявил, что его слова «не являлись попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь».

