Нацгвардия, полиция, горы мусора. Фан-зона к ЧМ-2026 в самом сердце США открылась провально
Фан-зону к ЧМ-2026 в Вашингтоне не успели убрать перед открытием
Площадка для футбольных болельщиков в столице США открылась с задержкой. Первых посетителей встретили баки с неубранным мусором, который остался от стройки. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости», он находится на месте событий.
По его словам, перед официальным стартом мероприятия на Национальной аллее Вашингтона образовалась очередь из желающих посмотреть матчи.
Людям пришлось стоять вдоль временного металлического ограждения, рядом с которым коммунальные службы оставили огромные баки с промышленными отходами. На самой площадке еще оставались сотрудники строительных компаний.
Власти стянули к фан-зоне полицию. К обеспечению порядка привлекли и бойцов Национальной гвардии США.
Первые мероприятия в фан-зоне должны начаться в четверг, 11 июня. На экранах болельщикам покажут матч между сборными Мексики и ЮАР. Эта игра идет на стадионе «Ацтека», до ее начала в помещениях под трибунами умер мужчина.