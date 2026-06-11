Нацгвардия, полиция, горы мусора. Фан-зона к ЧМ-2026 в самом сердце США открылась провально

Фан-зону к ЧМ-2026 в Вашингтоне не успели убрать перед открытием

Площадка для футбольных болельщиков в столице США открылась с задержкой. Первых посетителей встретили баки с неубранным мусором, который остался от стройки. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости» , он находится на месте событий.

По его словам, перед официальным стартом мероприятия на Национальной аллее Вашингтона образовалась очередь из желающих посмотреть матчи.

Людям пришлось стоять вдоль временного металлического ограждения, рядом с которым коммунальные службы оставили огромные баки с промышленными отходами. На самой площадке еще оставались сотрудники строительных компаний.

Власти стянули к фан-зоне полицию. К обеспечению порядка привлекли и бойцов Национальной гвардии США.

Первые мероприятия в фан-зоне должны начаться в четверг, 11 июня. На экранах болельщикам покажут матч между сборными Мексики и ЮАР. Эта игра идет на стадионе «Ацтека», до ее начала в помещениях под трибунами умер мужчина.