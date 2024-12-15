Нападающий «Торонто» повторил достижение Овечкина

Американский форвард Остон Мэттьюс за последний год забросил более 50 шайб в ворота противника. Он в течение четырех лет удерживал серию в 50+ голов, таким образом став вторым после Александра Овечкина хоккеистом XXI века, которому удалось это сделать. Об этом сообщил «Чемпионат».
Рекордную шайбу Мэттьюс забил на проходившей в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встрече «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Матч состоялся в ночь с 14 на 15 декабря. Команда из Детройта одержала победу со счетом 4:2.
Серия 50+ голов началась у Мэттьюса в 2021 году. Помимо него и Овечкина (с 2006 по 2009 годы) никому в XXI веке не удалось этого сделать. Самая большая серия в истории хоккея была у Уэйна Гретцки в 1981–1987 годах и у Майка Босси в 1978–1984 годах. Эти хоккеисты забрасывали более 50 шайб в год на протяжении семи лет.
Ранее Овечкин обошел Игоря Ларионова по числу голов в НХЛ в 39-летнем возрасте. За сезон он провел 16 игр и набрал 20 очков (10+10 по системе «гол плюс пас).
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