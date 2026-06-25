Нападающий Павел Красковский и защитник Скутер Брикки усилят состав команды ХК «Торпедо»

Павлу Красковскому, уроженцу Ярославля, 11 сентября исполнится тридцать лет. Он выступал в КХЛ исключительно за «Локомотив», начав карьеру 2 декабря 2013 года. На его счету 699 матчей и 200 очков. Вместе с командой Красковский дважды выигрывал Кубок Гагарина — в 2025 и 2026 годах. Также он был чемпионом Молодежной хоккейной лиги и серебряным призером молодежного чемпионата мира.

Скутер Брикки — гражданин США, родился 27 мая 1999 года в Мичигане. Проявил себя в университетских командах, а затем играл в Американской хоккейной лиге. В сезоне 2023/24 он принял участие в девяти матчах фарм-клуба «Питтсбурга». Специалисты отмечают его как защитника-домоседа с внушительными габаритами — 193 см и 97 кг.

Кроме того, «Торпедо» проведет обмен с «Автомобилистом». Из Екатеринбурга в Нижний Новгород за денежную компенсацию отправится двадцатидевятилетний защитник Сергей Зборовский. Однако в «Торпедо» он не задержится и проследует в московское «Динамо». Также «Торпедо» покинет нападающий Никита Артамонов, его за денежную компенсацию заберет «Автомобилист».