Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян («Русский Халк») установил новый рекорд России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта ДНР.
Атлет протащил автобус ПАЗ весом около шести тонн на расстояние 73,9 метра за две минуты и 51 секунду. Во время движения он разорвал с помощью дыхания девять резиновых грелок.
Рекорд зафиксировала экспертная группа международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». Организацию создали при личном участии президента РФ Владимира Путина.
Свое достижение спортсмен посвятил народу Донбасса и его противостоянию неонацизму.
Ранее российский атлет Василий «Пельмень» Камоцкий одержал победу в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе и над поляком Камилом Марусащем.
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Надул девять грелок. «Русский Халк» установил рекорд по буксировке многотонного автобуса
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