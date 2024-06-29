Надул девять грелок. «Русский Халк» установил рекорд по буксировке многотонного автобуса

Сергей Агаджанян установил рекорд России по букировке автобуса в ДНР

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян («Русский Халк») установил новый рекорд России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта ДНР.

Атлет протащил автобус ПАЗ весом около шести тонн на расстояние 73,9 метра за две минуты и 51 секунду. Во время движения он разорвал с помощью дыхания девять резиновых грелок.

Рекорд зафиксировала экспертная группа международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». Организацию создали при личном участии президента РФ Владимира Путина.

Свое достижение спортсмен посвятил народу Донбасса и его противостоянию неонацизму.

Ранее российский атлет Василий «Пельмень» Камоцкий одержал победу в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе и над поляком Камилом Марусащем.