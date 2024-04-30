«Набей им морду». Лукашенко дал совет белорусским участникам Олимпиады в Париже | 360°

Спорт 30 апреля 2024, 16:39 «Набей им морду». Лукашенко дал совет белорусским участникам Олимпиады в Париже Лукашенко призвал белорусов «набить морду» соперникам на Олимпиаде Vincent Isore/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в нейтральном статусе, но если ехать в Париж, соперникам нужно «набить морду». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с жителями Костюковичей, сообщило БелТА.

Глава государства отметил, что всем хотелось бы участия атлетов с флагом и гимном Белоруссии.

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«Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что действия международных комитетов, направленные на ограничение прав спортсменов Белоруссии и России, «спорт лучше не делают».

Греция 27 апреля передала Олимпийский огонь летних Игр 2024 года организаторам соревнований в Париже. Церемония прошла на афинском стадионе «Панатинаикос».