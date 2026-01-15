Игрок «Шанхая» Сукезе выразил сожаление по поводу ухода Галлана с поста главного тренера
Американский нападающий китайского хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс» Нейт Сукезе прокомментировал отставку главного тренера команды Жерара Галлана. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Спортсмен выразил сожаление в связи с уходом наставника из клуба, указав на его профессионализм.
«Желаю ему крепкого здоровья и всего наилучшего. Не хочется, чтобы человек болел. Надеюсь, дома он отдыхает и поправляется», — отметил хоккеист.
После участия в 44 матчах команда «Шанхай Дрэгонс» занимает девятое место в Западной конференции с общим количеством набранных очков 43.
