На турнире АТР у теннисиста Медведева во втором матче подряд пошла кровь из носа

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира АТР. Однако путь к заключительным поединкам оказался непростым — две игры подряд у спортсмена шла кровь из носа.

Во время полуфинала с представителем Германии Александром Зверевым при счете 4:4 Медведев был вынужден взять медицинскую паузу. Накануне россиянину также потребовалась помощь врача в четвертьфинальном поединке с американцем Алексом Микельсеном.

На заключительном этапе Медведев сыграет с победителем матча между своим соотечественником Кареном Хачановым и Александром Бубликом из Казахстана.

Ранее Медведев отреагировал на дисквалификацию первой ракетки мира за допинг.