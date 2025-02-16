Медведев отреагировал на дисквалификацию первой ракетки мира

Теннисист Медведев: надеюсь, теперь каждый может договориться с WADA, как Синнер

Первая ракетка России теннисист Даниил Медведев выразил надежду на то, что теперь каждый спортсмен сможет договориться с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о смягчении срока дисквалификации, как это сделал первый номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. Его слова привел Univers Tennis .

«Надеюсь, что каждый сможет защитить себя и договориться с WADA. <...> Пусть они скажут, что наказание за допинг два года, то вы ответите: „Нет, хочу один месяц“. Создан прецедент, надеюсь. Будет странно, если нет», — сказал россиянин.

WADA в субботу объявило о дисквалификации Синнера на три месяца за нарушение антидопинговых правил. После этого итальянец объяснил, что договорился с агентством об урегулировании допинг-дела, в противном случае разбирательство могло тянуться до года.