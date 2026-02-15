На Олимпиаду в Италии завезли новую партию презервативов

Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии объявили о поставке новых партий презервативов из-за нехватки их в олимпийских деревнях. Об этом сообщило агентство Reuters .

Дополнительные запасы контрацептивов начали распределять по всем деревням с сегодняшнего дня и планируют завершить эту поставку к понедельнику. Всех переживающих организаторы заверили, что пополнение запасов продолжат регулярно до конца Игр.

Ранее спортсмены пожаловались, что 10 тысяч бесплатных презервативов разобрали за три дня. Ориентировочно в олимпийских деревнях проживают около 2,8 тысячи участников Игр.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс связал дефицит средств контрацепции в Кортина-д’Ампеццо с празднованием Дня святого Валентина. Он также напомнил, что наличие запаса презервативов предусматривает Олимпийская хартия.