Олимпийцы остались без бесплатных презервативов

Спортсмены неожиданно остались без бесплатных презервативов на зимней Олимпиаде в Италии. Об этом сообщила газета La Stampa со ссылкой на одного атлетов.

В олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо атлеты израсходовали весь запас бесплатных презервативов всего за трое суток. При том, что для участников соревнований подготовили около 10 тысяч средств контрацепции.

«Запасы закончились всего за три дня, нам пообещали, что поступит новая партия, но когда именно, неизвестно», — рассказал один из спортсменов на условиях анонимности.

Традиция бесплатной раздачи средств контрацепции в олимпийских деревнях появилась в 1988 году. Только однажды она прервалась — на Олимпиаде в Токио в 2021 году из-за пандемии COVID-19. На летней Олимпиаде в Париже организаторы на эти цели выделили 300 тысяч презервативов.

Ранее спортивный комментатор Константин Выборнов рассказал, что в олимпийских деревнях атлеты чаще всего разбирают бесплатные презервативы на сувениры.