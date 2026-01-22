Мишка стал единым талисманом сборной России

Олимпийский комитет России зарегистрировал в Роспатенте единый талисман сборной в виде мишки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Талисман создали на основе официального маскота 1980 года. Заявку на регистрацию подали в июле 2025-го, в январе Роспатент принял положительное решение.

Обновленный талисман олимпийской сборной России — бурый мишка в полный рост с медалью на груди. Там изображен логотип Олимпийского комитета России.

Впервые с 2022 года в России покажут Олимпийские игры. Эксклюзивные права на трансляцию из Милана и Кортина-д’Ампеццо получил онлайн-кинотеатр Okko. Для россиян это означает доступ к главному спортивному событию году.