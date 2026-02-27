На Месси напали болельщики прямо во время матча в Пуэрто-Рико

Футбольные фанаты атаковали нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси прямо во время товарищеского матча с эквадорским «Индепендьенте дель Валле». Игра прошла в Пуэрто-Рико и завершилась победой команды Месси со счетом 2:1.

В прошедшей встрече Лионель отметился голом с пенальти и помог команде победить. Незадолго до финального свистка на поле выбежали фанаты, желая сфотографироваться с аргентинцем. Особо переусердствовали два болельщика, которые сбили игрока с ног.

В дело включилась охрана, нарушителей задержали. Месси отреагировал на эпизод спокойно, поднялся и пошел дальше.

Ранее индийские болельщики устроили погром на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте после того, как Месси, приехавший в рамках трехдневного турне в страну, провел на арене всего несколько минут. Фанаты жаловались на невозможность увидеть кумира и плохую организацию мероприятия.