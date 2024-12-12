Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА «Новости» прокомментировал сообщения о возможном допуске россиян на Олимпийские игры — 2026. Соревнования пройдут в Италии.
Несколько источников агентства сообщили, что ISU собирается допустить фигуристов и конькобежцев из России и Белоруссии к Играм в нейтральном статусе.
«Мы бы все хотели этого, конечно», — сказал Чернышенко.
Российских и белорусских спортсменом отстранили в ISU от соревнований в 2022 году. Олимпиада — 2026 состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо 6–22 февраля.
Комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшим спортсменом России в 2024 году каноиста Захара Петрова. Ему пришлось очень многое преодолеть, чтобы не потеряться как атлету.
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