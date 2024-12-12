Вице-премьер Чернышенко: все бы хотели допуска россиян на ОИ-2026

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА «Новости» прокомментировал сообщения о возможном допуске россиян на Олимпийские игры — 2026. Соревнования пройдут в Италии.

Несколько источников агентства сообщили, что ISU собирается допустить фигуристов и конькобежцев из России и Белоруссии к Играм в нейтральном статусе.

«Мы бы все хотели этого, конечно», — сказал Чернышенко.

Российских и белорусских спортсменом отстранили в ISU от соревнований в 2022 году. Олимпиада — 2026 состоится в Милане и Кортина-д’Ампеццо 6–22 февраля.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшим спортсменом России в 2024 году каноиста Захара Петрова. Ему пришлось очень многое преодолеть, чтобы не потеряться как атлету.