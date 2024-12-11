Комментатор Губерниев назвал Захарова лучшим спортсменом России в 2024 году

По мнению комментатора Дмитрия Губерниева, лучшим спортсменом России в этом году нужно признать каноиста Захара Петрова. Об этом сообщил RT со ссылкой на пост в соцсетях ведущего.

Комментатор подчеркнул, что Захарову пришлось очен многое преодолеть, чтобы не потеряться как спортсмену. Потому что спортсмену два раза не хватили долей секунды, чтобы взят медаль на Олимпиаде.

Кроме того, он прошел через обвинения в предательстве и смог завоевать три золотых медали на чемпионате мира.