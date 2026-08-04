Мужская сборная России по волейболу не поедет на ЧМ-2027 в Польшу

Мужская волейбольная сборная не будет участвовать в Чемпионате мира в 2027 году в Польше из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики», — прокомментировал президент ВФВ Станислав Шевченко.

Он поблагодарил коллег из Международной федерации за оперативное выполнение рекомендаций МОК по восстановлению в правах российских спортсменов. Также Шевченко сообщил, что ведет переговоры об участии женской сборной с мировом первенстве, которое пройдет в 2027 году в США и Канаде.

Также ВФВ сообщила, что российские команды сыграют в турнире Лиги наций 2027 года. В нем примут участие и мужская, и женская сборные.