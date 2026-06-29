Мужчинам посоветовали добавить к силовым тренировкам йогу и пилатес, чтобы стать сильнее и выносливее

Для роста силы и мышц необходимы не только штанга и гантели, но и работа над подвижностью и глубокими мышцами-стабилизаторами. Исследования подтверждают, что сочетание силовых тренировок с занятиями йогой и пилатесом помогает мужчинам стать сильнее, выносливее и меньше травмироваться, сообщил «Ридус» со ссылкой на kleo.ru.

За 12 недель занятий пилатесом у нетренированных людей сила корпуса, рук и ног может увеличиться до 30%. У спортсменов-мужчин после 6–10 недель йоги наблюдается реальный прирост гибкости и баланса.

Однако, как показывают систематические обзоры, по чистой гипертрофии пилатес не может сравниться с силовыми тренировками. Зато он включает в работу глубокие мышцы-стабилизаторы и учит тело двигаться в полной амплитуде.

У йоги своя механика — статика, контроль и дыхание. Задержка в асане растягивает мышцы и фасции, а поперечная мышца живота включается на полную. Параллельно идет глубокое ровное дыхание, которое снижает уровень кортизола и ускоряет восстановление после тяжелых подходов.

Пилатес устроен иначе — он про движение через центр. Упражнения делаются медленно и подконтрольно, без рывков, и так укрепляются бицепс бедра, связки и сухожилия при минимальной ударной нагрузке. Работа на реформере дает плавное сопротивление, которое добивает мышцу там, где штанга была бы опасна.