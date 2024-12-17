Мурашко помог организовать лечение лыжницы Сметаниной после инсульта

Олимпийская чемпионка Сметанина будет лечиться в Петербурге после инсульта

Перенесшая инсульт четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина будет лечиться в Санкт-Петербурге. Об этом в Telegram‑канале заявил глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

«От себя лично, всех лыжников и неравнодушных к лыжному спорту жителей нашей страны хочу поблагодарить министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко, который помог организовать дальнейшее лечение Раисы Петровны в медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге», — отметил он.

Представитель федерации Константин Собянин ранее сообщил, что спортсменку поместили в реанимационное отделение республиканской больницы Коми. Состояние Сметаниной врачи оценивали как крайне тяжелое, пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Брат олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Федор Сметанин 15 декабря сообщил, что после инсульта у его сестры парализовало правую часть тела.