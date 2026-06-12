Мостовой оценил возможный переход Карпукаса в «Зенит»

Легендарный футболист Александр Мостовой в беседе с сайтом Metaratings.ru прокомментировал информацию о трансфере Артема Карпукаса из «Локомотива» в «Зенит».

По его мнению, 23-летний полузащитник сделает правильный выбор, так как в «Зените» у него будет шанс выиграть трофеи, чего сложно добиться в текущем «Локомотиве».

«Многие стали чемпионами, даже не особо играя. Ясное дело, что он не заменит Вендела или Барриоса. В середине поля он может составить конкуренцию, иногда выходить и играть», — отметил эксперт.

В сезоне-2025/26 хавбек провел за москвичей 35 матчей, забив два гола. Его контракт с «Локо» действует до 2027 года, а стоимость оценивается в семь миллионов евро.