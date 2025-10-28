Мостовой обратился к болельщикам после попытки похищения
Игрок «Зенита» Мостовой поблагодарил болельщиков за поддержку после похищения
Игрок «Зенита» Андрей Мостовой записал обращение к болельщикам и сообщил, что с ним и его семьей всев порядке. Видео опубликовал Telegram-канал футбольного клуба.
«Хотел бы сообщить, что со мной все хорошо. С моей семьей все хорошо. Я нахожусь в полной безопасности… Хотел бы еще раз всех поблагодарить», — сказал Мостовой.
Футболист отметил, что получил множество сообщений после произошедшего.
Ранее стало известно о попытке похищения игрока в Санкт-Петербурге. По данным МВД и Следственного комитета, на него пытались напасть возле дома на улице Вязовой, хотели затащить в автомобиль. Спортсмену помог прохожий.
Силовики задержали четверых фигурантов, которых также подозревают в похищении предпринимателя через два дня после первого нападения. Следствие возбудило дела по статьям о похищении человека и разбое. МВД сообщило, что предполагаемым организатором нападений является студент второго курса.