Московское «Торпедо» договорилось о подписании болгарского защитника Симеона Петрова

Московское «Торпедо» заключило соглашение о трансфере 25-летнего болгарского центрального защитника Симеона Петрова, сообщил Metaratings.ru. Клуб ведет переговоры и с другим футболистом — грузином Лео Гогличидзе, ранее выступавшим за «Ахмат».
Согласно источникам сайта, если сделка с Гогличидзе состоится до конца июля, московскому клубу придется компенсировать грозненцам сумму в размере семи миллионов рублей.
Ранее Петров выступал за французский «Лимож», польский «Шленск» и венгерский «Фехервар», откуда недавно перешел за 150 тысяч евро. За свою карьеру игрок сыграл 12 матчей за сборную Болгарии, не забивая голов.
Замглавы Лосино-Петровского провела встречу с жителями деревни Митянино
Почти 800 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
В Кремле заявили об отсутствии «затыков» в согласовании нового раунда переговоров
Российские военные освободили Меловое и Разино
Сильный ливень обрушил потолок в ТЦ «Оазис Плаза» в Нягани
Творческая студия из Лосино-Петровского удостоилась звания образцовой
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте