Московское «Торпедо» договорилось о подписании болгарского защитника Симеона Петрова

Московское «Торпедо» заключило соглашение о трансфере 25-летнего болгарского центрального защитника Симеона Петрова, сообщил Metaratings.ru . Клуб ведет переговоры и с другим футболистом — грузином Лео Гогличидзе, ранее выступавшим за «Ахмат».

Согласно источникам сайта, если сделка с Гогличидзе состоится до конца июля, московскому клубу придется компенсировать грозненцам сумму в размере семи миллионов рублей.

Ранее Петров выступал за французский «Лимож», польский «Шленск» и венгерский «Фехервар», откуда недавно перешел за 150 тысяч евро. За свою карьеру игрок сыграл 12 матчей за сборную Болгарии, не забивая голов.