Московское «Динамо» повторило лучший старт в чемпионатах России с 1997 года

Московское «Динамо» заработало 22 очка по итогам 10 туров РПЛ, тем самым повторив наилучший старт в российских чемпионатах с 1997 года. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Opta.

Клуб одержал победу в шести матчах подряд, тем самым повторив клубный рекорд в высшей лиге. «Бело-голубые» находятся на вершине турнирной таблицы, обходя ЦСКА по дополнительным показателям.

В последней игре 10-го тура «Динамо» взяло верх над «Рубином» в Казани. Следующая встреча состоится 18 октября на «ВТБ Арене» с ЦСКА. Если москвичи победят, они установят новое клубное достижение по числу побед подряд.

До этого «бело-голубые» выигрывали шесть матчей подряд пять раз. В сезоне-1997 динамовцы также набрали 22 очка после 10 туров, а по итогам чемпионата финишировали вторыми.

Ранее стало известно, что трое россиян вошли в пятерку лучших вратарей НХЛ. Лидером рейтинга стал защищающий цвета клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.