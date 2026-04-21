Московское «Динамо» объявило о назначении нового главного тренера

Тамбиев сменил на посту Вячеслава Козлова, который возглавил клуб по ходу прошлого сезона после увольнения Алексея Кудашова. Решение о новом тренерском штабе примут в ближайшее время.

Последним местом работы Тамбиева до назначения был петербургский СКА, где он входил в штаб Игоря Ларионова. До этого он почти четыре года возглавлял «Адмирал». Лучший результат команды под его руководством — выход во второй раунд Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023. Московское «Динамо» в прошедшем сезоне уступило минскому «Динамо» в первом раунде плей-офф со счетом 0:4.

Ранее игрок «Динамо» Дилан Сикьюра отметил, что в команде сейчас не хватает стабильности. По его словам, в последнее время в клубе произошло слишком много изменений.