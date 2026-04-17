Игрок «Динамо» Сикьюра отметил нехватку стабильности у команды в сезоне-2025/26

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра в интервью Metaratings.ru подвел итоги сезона-2025/26 для «бело-голубых» в FONBET Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, что столичный клуб завершил борьбу в первом раунде Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» со счетом 0:4 в серии.

«Думаю, сезон получился достаточно интересным и неоднозначным. Очевидно, что в нашей команде и в тренерском штабе произошло очень много перемен за это время», — высказался спортсмен.

По его словам, на старте игроки выступали не лучшим образом, но к середине сезона нашли свою игру. При этом Сикьюра отметил нехватку стабильности у команды: то играли хорошо, то плохо, и так по кругу.