Московский школьник победил на чемпионате мира по шахматам в Сербии

Школьник из Москвы Матфей Юрасов завоевал золото на первенстве мира по классическим шахматам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Состязания прошли в Сербии. Двенадцатилетний воспитанник ДЮСШ имени Ботвинника Московского дворца пионеров победил в возрастной категории до 13 лет.

«За этой наградой — не только талант, но и долгие часы тренировок, участие в турнирах и поддержка опытных наставников, которые взращивают чемпионов», — отметили в департаменте.

Всего в турнире участвовали 462 шахматиста из 43 стран мира.

Ранее стало известно о победе 18-летнего Володара Мурзина из Химок на чемпионате мира по рапиду. Молодому россиянину удалось обыграть ведущих шахматистов мира: Фабиано Каруану, Хикару Накамуру, Яна-Кшиштофа Дуда и Рамешбабу Прагнанандха.