Володар Мурзин из Химок победил на чемпионате мира по шахматам

Губернатор Андрей Воробьев поздравил Володара Мурзина из Химок с победой на чемпионате мира по рапиду. Спортсмен обыграл лучших шахматистов.

Итоги спортивных достижений за 2024 год подвели на заседании коллегии Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Одна из особенностей нашего Подмосковья — это любовь к спорту. Сегодня мы подводим итоги той важной работы, которую делаете вы — тренеры, наставники, спортсмены и мы — на муниципальном, региональном уровнях в рамках идеологии нашего президента, который уделяет большое значение здоровому образу жизни, воспитанию», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

18-летний спортсмен Володар Мурзин набрал 10 очков в 13 партиях на чемпионате мира, который проходил в декабре 2024 года. Он обыграл топовых шахматистов мира — Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Ян-Кшиштоф Дуда и Рамешбабу Прагнанандха. Молодой человек выступает в составе сборной Московской области на протяжении семи лет.

«В шахматы я попал случайно. Увидел, что в школе есть кружок и понял, что хочу этим заниматься. Сначала меня туда не брали, поэтому я играл с дедушкой — он играет на второй взрослый. Потом, когда попал в кружок, начал заниматься в качестве хобби, и пошли успехи», — рассказал Володар Мурзин.

Володар Мурзин получил звание гроссмейстера в 2022 году. В рейтинге Международной шахматной федерации химчанин занимает 69 место.