Празднование Дня Победы и парад на Красной площади остаются главными событиями для всего мира. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

Он подчеркнул, что в этот день все должны почтить память подвига советских солдат, которые спасли мир от фашизма.

«9 Мая — самый большой праздник в России и во всем мире», — заявил Монсон.

Спортсмен добавил, что только один раз посетил парад Победы в качестве гостя и видел, как за колоннами военных проехали танки и ракетные установки.

«Это была прекрасная церемония, которая символизировала Победу: 27 миллионов людей отдали свои жизни, защищая не только СССР, но и весь мир от фашизма, поэтому мы никогда не забудем этот день», — подытожил Монсон.

В мае 2024 года Монсон заявил, что отказался от гражданства США, после того как потерял несколько друзей в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что не хочет иметь ничего общего со страной, которая спонсирует убийства гражданских.