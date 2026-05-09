Монсон назвал День Победы самым важным праздником для всего мира
Празднование Дня Победы и парад на Красной площади остаются главными событиями для всего мира. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил боец смешанных единоборств Джефф Монсон.
Он подчеркнул, что в этот день все должны почтить память подвига советских солдат, которые спасли мир от фашизма.
«9 Мая — самый большой праздник в России и во всем мире», — заявил Монсон.
Спортсмен добавил, что только один раз посетил парад Победы в качестве гостя и видел, как за колоннами военных проехали танки и ракетные установки.
«Это была прекрасная церемония, которая символизировала Победу: 27 миллионов людей отдали свои жизни, защищая не только СССР, но и весь мир от фашизма, поэтому мы никогда не забудем этот день», — подытожил Монсон.
В мае 2024 года Монсон заявил, что отказался от гражданства США, после того как потерял несколько друзей в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что не хочет иметь ничего общего со страной, которая спонсирует убийства гражданских.